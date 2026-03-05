Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Straßenbahn entgleist nach Zusammenstoß mit Lkw

Rostock (ots)

Am heutigen Vormittag kam es gegen 9:30 Uhr im Stadtteil Gartenstadt/Stadtweide zu einem Zusammenstoß zwischen einem Lkw und einer Straßenbahn.

Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr ein 59-jähriger Lkw-Fahrer die Rennbahnallee aus Richtung Reutershagen und wollte nach rechts in den Tannenweg abbiegen. Dabei stieß er mit einer in Richtung Endhaltestelle Neuer Friedhof fahrenden Straßenbahn zusammen. Der 57-jährige Straßenbahnfahrer, die Fahrgäste in der Bahn sowie der Lkw-Fahrer blieben unverletzt.

Die Straßenbahn entgleiste infolge des Zusammenstoßes und musste hydraulisch wieder auf die Schiene gesetzt werden. Die Unfallstelle war daraufhin für etwa drei Stunden gesperrt.

Der Sachschaden an beiden Fahrzeugen wird auf rund 20.000 Euro geschätzt. Die Ermittlungen zum Unfallhergang dauern an.

Die beiden beteiligten Personen sind deutsche Staatsbürger.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell