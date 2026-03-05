PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Rostock mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Straßenbahn entgleist nach Zusammenstoß mit Lkw

Rostock (ots)

Am heutigen Vormittag kam es gegen 9:30 Uhr im Stadtteil Gartenstadt/Stadtweide zu einem Zusammenstoß zwischen einem Lkw und einer Straßenbahn.

Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr ein 59-jähriger Lkw-Fahrer die Rennbahnallee aus Richtung Reutershagen und wollte nach rechts in den Tannenweg abbiegen. Dabei stieß er mit einer in Richtung Endhaltestelle Neuer Friedhof fahrenden Straßenbahn zusammen. Der 57-jährige Straßenbahnfahrer, die Fahrgäste in der Bahn sowie der Lkw-Fahrer blieben unverletzt.

Die Straßenbahn entgleiste infolge des Zusammenstoßes und musste hydraulisch wieder auf die Schiene gesetzt werden. Die Unfallstelle war daraufhin für etwa drei Stunden gesperrt.

Der Sachschaden an beiden Fahrzeugen wird auf rund 20.000 Euro geschätzt. Die Ermittlungen zum Unfallhergang dauern an.

Die beiden beteiligten Personen sind deutsche Staatsbürger.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rostock
Newsroom
Anne Schwartz
Telefon: 0381 4916-3040
E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de
http://www.polizei.mvnet.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Rostock mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Rostock
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Rostock
Alle Meldungen Alle
  • 05.03.2026 – 14:19

    POL-HRO: Polizei stoppt rauschmittelbeeinflussten Fahrzeugführer

    Rostock (ots) - Nach dem Hinweis eines aufmerksamen Zeugen konnten Polizeibeamte der Polizeiinspektion Rostock in der Nacht, gegen 00:30 Uhr einen Pkw in der Teterower Straße anhalten und kontrollieren. Im Rahmen der Verkehrskontrolle wurde festgestellt, dass der 19-jährige deutsche Fahrzeugführer unter dem Einfluss von Rauschmitteln stand. Ein entsprechender ...

    mehr
  • 05.03.2026 – 13:39

    POL-HRO: Unbekannte beschädigen mehrere Wahlplakate - Polizei sucht Zeugen

    Wismar (ots) - In der zurückliegenden Nacht wurden in Wismar mehrere großformatige Wahlbanner im Zusammenhang mit der bevorstehenden Bürgermeisterwahl beschädigt. Nach bisherigen Erkenntnissen beschädigten bislang unbekannte Täter im Zeitraum von Mittwochabend, ab 18:00 Uhr, bis zum heutigen Morgen mehrere großflächige Wahlplakate im Stadtgebiet. Betroffen ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren