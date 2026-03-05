Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Gleich zwei Fahrzeugführer unter dem Einfluss berauschender Mittel unterwegs...

Frankenthal (ots)

Am 04.03.2026 gegen 23:10 Uhr konnte durch Polizeikräfte im Rahmen der Streifentätigkeit zunächst in der Friedhofstraße in Lambsheim ein 43-jähriger PKW-Fahrer einer allgemeinen Verkehrskontrolle unterzogen werden. Im Rahmen der Kontrolle konnte durch die eingesetzten Beamten Alkoholgeruch ausgehend vom Fahrzeugführer wahrgenommen werden. Ein anschließend vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,64 Promille. Der 43-Jährige wurde daraufhin zwecks Durchführung eines weiteren gerichtsverwertbaren Atemalkoholtests zu hiesiger Dienststelle verbracht. Gegen den 43-jährigen Fahrzeugführer wurde ein entsprechendes Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

Nur kurze Zeit später, am 05.03.2026 gegen 00:15 Uhr, wurde in der Eppsteiner Straße in Frankenthal ein 21-jähriger PKW-Fahrer einer allgemeinen Verkehrskontrolle unterzogen. Im Rahmen der Kontrolle zeigte der betroffene Fahrzeugführer drogentypische Auffallerscheinungen. Ein vor Ort durchgeführter Urintest reagierte positiv auf Cannabis. Zwecks Entnahme einer Blutprobe wurde der 21-jährige zu hiesiger Dienststelle verbracht, wo durch einen Polizeiarzt die Blutentnahme durchgeführt wurde. Auch gegen den 21-jährigen Fahrzeugführer wurde ein entsprechendes Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell