POL-PDLU: Taschendiebstahl Postgalerie

Speyer (ots)

Nach einem Besuch in der Postgalerie am Dienstagmorgen bemerkte die 89-jährige Geschädigte, dass ihre Geldbörse aus ihrer Handtasche fehlte. Die Handtasche transportierte die Geschädigte auf ihrem Rollator. Vermutlich in einem unbeobachteten Moment entwendete die bislang unbekannte Täterschaft die Geldbörse aus der Handtasche. Es entstand ein Schaden in dreistelliger Höhe.

Taschendiebe nutzen Gedränge, Ablenkung und Unachtsamkeit, um in Sekundenschnelle Wertsachen zu entwenden. Tragen Sie daher ihre Wertsachen eng am Körper und lassen Sie sie nicht unbeobachtet.

