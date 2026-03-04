Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Einbruchsversuch in Restaurant

Speyer (ots)

Am Dienstmorgen entdeckte der Eigentümer eines Restaurants in der Gutenbergstraße mehrere Aufbruchspuren an der Haupteingangstür. Bislang unbekannte Täterschaft hatten offenbar vergeblich versucht, durch Aufhebeln der Tür ins Innere zu gelangen. Es entstand Sachschaden in geschätzter vierstelliger Höhe.

Zeugen, die Hinweise auf verdächtige Personen oder die Tat geben können, werden gebeten sich mit der Polizei Speyer telefonisch unter 06232-1370 oder per Mail unter pispeyer@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell