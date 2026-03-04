Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Einbruchsversuch in Friseursalon

Neuhofen (ots)

Am Dienstagmorgen des 03.03.2026 stellte der Inhaber eines Friseursalons in der Ludwigshafener Straße Hebelmarken sowie ein defektes Schloss an der Eingangstür seines Salons fest. Unbekannte Täter müssen im Zeitraum vom 27.02.2026, 18:00 Uhr, bis zum 02.03.2026, 21:00 Uhr, versucht haben, die Tür des Salons aufzuhebeln. Wer im genannten Zeitraum in der Ludwigshafener Straße verdächtige Personen wahrgenommen hat oder sonstige Hinweise geben kann, wird gebeten, sich bitte mit der Polizei Schifferstadt unter der Telefonnummer 06235 495-0 oder per E-Mail an pischifferstadt@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell