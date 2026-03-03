Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Heßheim - Verkehrsunfall mit Personenschaden

Frankenthal (ots)

Am 02.03.2026 gegen 16:55 Uhr kam es in der Frankenthaler Straße in Heßheim zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Fahrrad und einem PKW. Die 58-jährge PKW-Fahrerin befuhr die Gewerbestraße in Richtung der Frankenthaler Straße. An der Kreuzung missachtete sie die Vorfahrt des von rechts kommenden und bevorrechtigten 83-jährigen Fahrradfahrers. Durch den Zusammenstoß kam der Fahrradfahrer zu Fall und klagte über Schmerzen im Hüft- und Beinbereich. Der leichtverletzte Fahrradfahrer wurde zur weiteren medizinischen Behandlung mit dem Rettungsdienst in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht. Durch den Unfall wurde das Fahrrad leicht beschädigt. Am unfallbeteiligten PKW entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 1.000 Euro.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell