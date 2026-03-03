POL-PDLU: Heßheim - Verkehrsunfall mit Personenschaden
Frankenthal (ots)
Am 02.03.2026 gegen 16:55 Uhr kam es in der Frankenthaler Straße in Heßheim zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Fahrrad und einem PKW. Die 58-jährge PKW-Fahrerin befuhr die Gewerbestraße in Richtung der Frankenthaler Straße. An der Kreuzung missachtete sie die Vorfahrt des von rechts kommenden und bevorrechtigten 83-jährigen Fahrradfahrers. Durch den Zusammenstoß kam der Fahrradfahrer zu Fall und klagte über Schmerzen im Hüft- und Beinbereich. Der leichtverletzte Fahrradfahrer wurde zur weiteren medizinischen Behandlung mit dem Rettungsdienst in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht. Durch den Unfall wurde das Fahrrad leicht beschädigt. Am unfallbeteiligten PKW entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 1.000 Euro.
Rückfragen bitte an:
Polizeidirektion Ludwigshafen
Polizeiinspektion Frankenthal (Pfalz)
PK Pirrung
Telefon: 06233 313-3205 (oder -0)
E-Mail: pifrankenthal@polizei.rlp.de
http://s.rlp.de/POLPDLU
Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der
Quelle zur Veröffentlichung frei.
Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell