Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Betrug

Rhein-Pfalz-Kreis (ots)

Opfer einer Betrugsmasche wurde eine 82-jährige aus dem Rhein-Pfalz-Kreis in der vergangenen Woche. Nach einer E-Mail von PayPal bekam die Dame einen Link, über den sie persönliche Daten eingeben musste. Nachdem sie über den Postweg einen Hinweis bekommen hatte, dass aus dem Ausland Buchungsanfragen gestellt wurden, wurde ihre Kreditkarte gesperrt. Erneut kurze Zeit später erhielt die Geschädigte dann einen Anruf vorgeblich von der IT-Sicherheit der Sparkasse. Für eine Transaktion müsse sie sich ins Online-Banking begeben. Hierbei bestätigte sie dann mittels Push-TAN die angeblich noch offenen Buchungsanfragen. Hierdurch entstand ein Schaden von 1.849 Euro. Die Polizei Schifferstadt weist daraufhin, dass PayPal-Mitarbeiter oder Bankmitarbeiter niemals in solchen Angelegenheiten telefonisch Kontakt zu ihren Kunden suchen. Außerdem sollten unter keinen Umständen unbekannte Apps auf einem Endgerät installiert werden oder gar fremden Personen der Fernzugriff auf Geräte gewährt werden.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Ludwigshafen
Polizeiinspektion Schifferstadt
Telefon: 06235-495-4210 (oder -0)
E-Mail: pischifferstadt@polizei.rlp.de
https://s.rlp.de/ZdaY6eT

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell

