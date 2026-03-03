Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: E-Scooter ohne Versicherungsschutz

Schifferstadt/Böhl-Iggelheim (ots)

Bereits am ersten Tag der Verkehrssicherheitswoche der Polizeiinspektion Schifferstadt (wir informierten bereits in der vergangenen Woche) mussten im Rahmen von Kontrollen insgesamt sieben E-Scooter ohne aktuellen Versicherungsschutz festgestellt werden. Bitte beachten sie in diesem Zusammenhang die Hinweise Ihrer Polizei für eine sichere Fahrt mit E-Scootern:

- Fahrer müssen mindestens 14 Jahre alt sein. Ein Führerschein ist nicht erforderlich. Allerdings sollten Einsteiger das Fahren mit dem E-Scooter an einem Ort mit wenig oder keinem Straßenverkehr üben. - Ein E-Scooter darf bauartbedingt nur 20 Stundenkilometer schnell fahren. - Für den E-Scooter muss eine gültige Betriebserlaubnis vorliegen. Eine Haftpflicht sowie ein Versicherungskennzeichen sind Pflicht. Diese muss zum 01.03. eines jeden Jahres erneuert werden. - E-Scooter sind nur für eine Person ausgelegt. Die Mitnahme von Personen ist daher verboten. - E-Scooter müssen einen Radweg, einen Schutzstreifen oder einen Radfahrstreifen benutzen, wenn dieser vorhanden ist. Ansonsten müssen sie auf die Straße ausweichen. Gehwege und Fußgängerzonen sind tabu! - Während der Fahrt mit einem E-Scooter ist die Benutzung eines Smartphones verboten. - Beim Thema Alkohol gelten die gleichen Grenzwerte wie bei Autofahrern. Es darf nicht unter Drogeneinfluss gefahren werden.

Die kontrollierten Fahrer der E-Scooter erwartet nun ein Verfahren wegen des Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell