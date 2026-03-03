PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: E-Scooter ohne Versicherungsschutz

Schifferstadt/Böhl-Iggelheim (ots)

Bereits am ersten Tag der Verkehrssicherheitswoche der Polizeiinspektion Schifferstadt (wir informierten bereits in der vergangenen Woche) mussten im Rahmen von Kontrollen insgesamt sieben E-Scooter ohne aktuellen Versicherungsschutz festgestellt werden. Bitte beachten sie in diesem Zusammenhang die Hinweise Ihrer Polizei für eine sichere Fahrt mit E-Scootern:

   - Fahrer müssen mindestens 14 Jahre alt sein. Ein Führerschein ist
     nicht erforderlich. Allerdings sollten Einsteiger das Fahren mit
     dem E-Scooter an einem Ort mit wenig oder keinem Straßenverkehr 
     üben.
   - Ein E-Scooter darf bauartbedingt nur 20 Stundenkilometer schnell
     fahren.
   - Für den E-Scooter muss eine gültige Betriebserlaubnis vorliegen.
     Eine Haftpflicht sowie ein Versicherungskennzeichen sind 
     Pflicht. Diese muss zum 01.03. eines jeden Jahres erneuert 
     werden.
   - E-Scooter sind nur für eine Person ausgelegt. Die Mitnahme von 
     Personen ist daher verboten.
   - E-Scooter müssen einen Radweg, einen Schutzstreifen oder einen 
     Radfahrstreifen benutzen, wenn dieser vorhanden ist. Ansonsten 
     müssen sie auf die Straße ausweichen. Gehwege und Fußgängerzonen
     sind tabu!
   - Während der Fahrt mit einem E-Scooter ist die Benutzung eines 
     Smartphones verboten.
   - Beim Thema Alkohol gelten die gleichen Grenzwerte wie bei 
     Autofahrern. Es darf nicht unter Drogeneinfluss gefahren werden.

Die kontrollierten Fahrer der E-Scooter erwartet nun ein Verfahren wegen des Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz.

Polizeidirektion Ludwigshafen
Polizeiinspektion Schifferstadt
Telefon: 06235-495-4210 (oder -0)
E-Mail: pischifferstadt@polizei.rlp.de
https://s.rlp.de/ZdaY6eT

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell

