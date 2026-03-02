Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer - Unfallfluch - Zeugen

E-Scooter-Fahrer gesucht

Speyer (ots)

Am Sonntagnachmittag, gegen 15:20 Uhr fuhren zwei PKW-Fahrer (58 und 57 Jahre alt) hintereinander die B39 von Speyer kommend in Richtung Dudenhofen. Bei Grün zeigender Ampel bogen sie nach Links die Auffahrt der B9 in Richtung Germersheim ab. Dort querte bei Rot zeigender Ampel ein wartepflichtiger, unbekannter E-Scooter-Fahrer die Fahrbahn von Dudenhofen kommend in Richtung Speyer. Die 58-jährige PKW-Fahrerin konnte einen Zusammenstoß mit dem E-Scooter durch eine starke Bremsung gerade noch verhindern, der hinter ihr befindliche 57-jährige PKW-Fahrer fuhr der 58-Jährigen infolgedessen auf. Der unbekannte E-Scooter-Fahrer fuhr weiter Richtung Speyer. Der PKW des 58-Jährigen war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. An den PKW entstand ein Schaden in fünfstelliger Höhe. Bei dem unbekannten E-Scooter-Fahrer soll es sich um einen männlichen Jugendlichen mit kurzem, schwarz-gelocktem Haar gehandelt haben.

Zeugen, die Hinweise auf den E-Scooter-Fahrer geben können, oder der E-Scooter-Fahrer selbst, werden gebeten sich mit der Polizei Speyer telefonisch unter 06232-1370 oder per Mail unter pispeyer@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell