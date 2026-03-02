Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer - Verkehrsunfallflucht - Zeugen gesucht

Speyer (ots)

In der Nacht von Sonntag, um 00:42 Uhr beobachteten Zeugen eine Unfallflucht in der Fritz-Ober-Straße. Ein weißer PKW der Marke Mercedes-Benz fuhr an einem ordnungsgemäß, am Fahrbahnrand geparkten weißen PKW der Marke Audi vorbei, stieß dabei gegen dessen linken Außenspiegel und beschädigte diesen. Anschließend entfernte sich der weiße Mercedes von der Unfallstelle. An dem geparkten Audi entstand ein Schaden in dreistelliger Höhe.

Zeugen, die Angaben zu dem Unfall oder dem weißen Mercedes machen können, oder der Fahrer des Mercedes selbst, werden gebeten sich mit der Polizei Speyer telefonisch unter 06232-1370 oder per Mail unter pispeyer@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

