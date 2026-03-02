Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer - Unfall unter Alkoholeinfluss verursacht

Speyer (ots)

Am Sonntagmorgen, kurz vor 7 Uhr fuhr ein 38-jähriger Mann vom Wirtschaftsweg aus Dudenhofen kommend mit seinem PKW über die Brücke in den Brucknerweg. Auf der Brücke stieß der Mann gegen ein Straßenschild und riss dieses aus seiner Verankerung. Im Brucknerweg fuhr er gegen ein ordnungsgemäß am Straßenrand geparktes Wohnmobil und infolge dessen gegen einen Zaun an einer Grundstücksgrenze und beschädigte dabei ebenfalls den benachbarten Zaun. Sein Fahrzeug war anschließend nicht mehr fahrbereit. Ein Atemalkoholtest ergab bei dem 38-Jährigen einen Wert von 2,2 Promille. Dem Mann wurde im Anschluss auf der Dienststelle durch einen Arzt eine Blutprobe entnommen, sein Führerschein beschlagnahmt und ein Verfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs eingeleitet. Die Höhe des Sachschadens ist noch nicht bekannt.

