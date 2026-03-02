POL-PDLU: Fahrt unter dem Einfluss von Cannabis
Schifferstadt (ots)
Am Montagmorgen des 02.03.2026 wurde ein 25-jähriger Autofahrer im Rahmen der Streifenfahrt in der Waldseer Straße einer allgemeinen Verkehrskontrolle unterzogen. Durch die Beamten konnte aus dem Innenraum des Fahrzeugs Cannabisgeruch wahrgenommen werden. Zudem wies der Fahrer Auffälligkeiten in der Motorik auf. Ein freiwillig durchgeführter Drogentest reagierte positiv auf Cannabis. Dem Fahrer wurde daher eine Blutprobe entnommen und ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. Der Fahrzeugschlüssel wurde zur Verhinderung der Weiterfahrt sichergestellt.
Rückfragen bitte an:
Polizeidirektion Ludwigshafen
Polizeiinspektion Schifferstadt
Telefon: 06235 / 495-4209 (oder -0)
E-Mail: pischifferstadt@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pd.ludwigshafen
Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell