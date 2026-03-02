PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: PKW-Brand durch weggeworfene Zigarette

Mutterstadt (ots)

Am Sonntagabend des 01.03.2026 kam es im Bereich der L 524 gegen 19:30 Uhr zu einem kleinen Fahrzeugbrand. Ein 59-jähriger Autofahrer warf seine Zigarette während der Fahrt aus dem Fenster. Aufgrund des Windes wurde diese wieder in den Innenraum geweht und entzündete einen Plastikkorb auf der Rückbank. Der Brand wurde durch die Feuerwehr gelöscht, verletzt wurde niemand.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Ludwigshafen
Polizeiinspektion Schifferstadt
Telefon: 06235 / 495-4209 (oder -0)
E-Mail: pischifferstadt@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pd.ludwigshafen

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell

