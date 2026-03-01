PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Trunkenheitsfahrt unter Drogeneinfluss

Speyer (ots)

Am Freitagnachmittag, 28.02.2026, wurde ein 40-jähriger Pkw-Fahrer einer Verkehrskontrolle unterzogen. Der Fahrer wies drogentypische Auffälligkeiten auf. Ein Urintest reagierte positiv auf Kokain. Der Betroffene wurde zur Polizeidienststelle verbracht, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Sein Führerschein und Fahrzeugschlüssel wurden präventiv sichergestellt. Gegen ihn wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Ludwigshafen
Pressestelle
Polizeiinspektion Speyer
Telefon: 06232-137-262 (oder -0)
E-Mail: pispeyer@polizei.rlp.de
https://s.rlp.de/ZdaY6eT

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell

Polizeidirektion Ludwigshafen
