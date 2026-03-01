POL-PDLU: Trunkenheitsfahrt unter Drogeneinfluss
Speyer (ots)
Am Freitagnachmittag, 28.02.2026, wurde ein 40-jähriger Pkw-Fahrer einer Verkehrskontrolle unterzogen. Der Fahrer wies drogentypische Auffälligkeiten auf. Ein Urintest reagierte positiv auf Kokain. Der Betroffene wurde zur Polizeidienststelle verbracht, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Sein Führerschein und Fahrzeugschlüssel wurden präventiv sichergestellt. Gegen ihn wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.
