POL-PDLU: Speyer - Trunkenheitsfahrt
Speyer (ots)
In der Nacht zum Samstag gegen 02.55 Uhr wurde der 20-jährige Fahrer eines PKW in der Franz-Kirrmeier-Straße einer Verkehrskontrolle unterzogen. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,35 Promille. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein beschlagnahmt. Ein entsprechendes Strafverfahren wurde eingeleitet.
Rückfragen bitte an:
Polizeidirektion Ludwigshafen
Pressestelle
Polizeiinspektion Speyer
Telefon: 06232-137-262 (oder -0)
E-Mail: pispeyer@polizei.rlp.de
https://s.rlp.de/ZdaY6eT
Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell