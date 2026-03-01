POL-PDLU: Krokodil im Teich

Speyer (ots) - Am Freitag gegen 12.50 Uhr wurde ein 51-jährige PKW-Fahrer in der Schützenstraße einer Verkehrskontrolle unterzogen, nachdem er von einem Zeugen Bier trinkend hinter dem Steuer gesehen wurde. Der Atemalkoholtest ergab einen Wert von 3,12 Promille. Die Fahrerlaubnis wurde ihm aufgrund einer Trunkenheitsfahrt bereits entzogen. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen. Ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im ...

