PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Krefeld mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Krefeld

POL-KR: Gescheiterte Einbrüche in Linn: Zeugen gesucht

Krefeld (ots)

Am Sonntagmorgen (8. Februar 2026) bemerkten Anwohner und Gastronomiebetreiber der Albert-Steeger-Straße im Ortsteil Linn Spuren von Einbruchsversuchen. Unbekannte hatten erfolglos Türen aufzuhebeln versucht, um in einen Gastronomiebetrieb, ein Wohnhaus, ein Wohn- und Geschäftsgebäude und ein Einfamilienhaus zu gelangen. In allen Fällen sucht die Polizei Krefeld Zeugen oder weitere Hinweise. Melden Sie sich bitte unter der 02151 6340 oder per E-Mail an hinweise.krefeld@polizei.nrw.de . Unsere Präventionsabteilung gibt regelmäßig Tipps und Hinweise zum Thema Einbruchschutz: https://krefeld.polizei.nrw/artikel/technische-praevention-4

(58)

Rückfragen von Journalisten bitte an:

Polizeipräsidium Krefeld
Pressestelle: 02151 634 1111
oder außerhalb der Bürozeiten: Leitstelle 02151 634 0
E-Mail: pressestelle.krefeld@polizei.nrw.de
https://krefeld.polizei.nrw/
Besuchen Sie auch unsere facebook-Seite
http://www.facebook.com/Polizei.NRW.KR

Original-Content von: Polizeipräsidium Krefeld, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Krefeld mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Krefeld
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Krefeld
Alle Meldungen Alle
  • 09.02.2026 – 11:33

    POL-KR: Seniorenbetrug: Unbekannte erbeuten Goldmünzen

    Krefeld (ots) - Am Freitag (6. Februar 2026) erhielt ein 94-jähriger Krefelder gegen Nachmittag einen Anruf, bei dem eine angeblichen Anwältin behauptete, seine Tochter habe bei einem Verkehrsunfall einen fremden Pkw beschädigt. Nun müsse zur Freilassung der Tochter eine Kaution gezahlt werden. Der Senior sagte der Anruferin, dass er kein Bargeld, sondern nur Goldmünzen zuhause habe. Die Frau entgegnete, dass dies ...

    mehr
  • 09.02.2026 – 10:41

    POL-KR: Nach bandenmäßigem Ladendiebstahl: Polizei fahndet mit Fotos nach den Tätern

    Krefeld (ots) - Auf Beschluss des Amtsgerichts Krefeld fahndet die Kriminalpolizei mit Fotos nach vier Männern, die am 18. Oktober 2025 gegen 18 Uhr im Mediamarkt auf der Blumentalstraße diverse Playstationspiele gestohlen haben. Die Fotos können über das Fahndungsportal NRW abgerufen werden: https://polizei.nrw/fahndung/194184 Hinweise bitte über ...

    mehr
  • 08.02.2026 – 07:23

    POL-KR: Verkehrsunfall fordert drei Verletzte

    Krefeld (ots) - Bei einem Verkehrsunfall sind am Samstagnachmittag (7. Februar 2026) in Linn drei Personen verletzt worden. Ein 28-jähriger Krefelder fuhr gegen 14:30 Uhr mit seinem Pkw auf der Ossumer Straße in Richtung Rheinbabenstraße. Auf gerader Strecke geriet der Pkw aus bislang unbekannter Ursache nach links in den Gegenverkehr und touchierte zunächst den Pkw einer 38-jährigen Krefelderin und stieß ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren