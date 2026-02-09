Polizeipräsidium Krefeld

POL-KR: Gescheiterte Einbrüche in Linn: Zeugen gesucht

Krefeld (ots)

Am Sonntagmorgen (8. Februar 2026) bemerkten Anwohner und Gastronomiebetreiber der Albert-Steeger-Straße im Ortsteil Linn Spuren von Einbruchsversuchen. Unbekannte hatten erfolglos Türen aufzuhebeln versucht, um in einen Gastronomiebetrieb, ein Wohnhaus, ein Wohn- und Geschäftsgebäude und ein Einfamilienhaus zu gelangen. In allen Fällen sucht die Polizei Krefeld Zeugen oder weitere Hinweise. Melden Sie sich bitte unter der 02151 6340 oder per E-Mail an hinweise.krefeld@polizei.nrw.de . Unsere Präventionsabteilung gibt regelmäßig Tipps und Hinweise zum Thema Einbruchschutz: https://krefeld.polizei.nrw/artikel/technische-praevention-4

(58)

Original-Content von: Polizeipräsidium Krefeld, übermittelt durch news aktuell