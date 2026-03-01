Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Trunkenheitsfahrt

Speyer (ots)

Am Freitagabend, 28.02.2026, wurde ein 50-jähriger Pkw-Fahrer einer Verkehrskontrolle unterzogen. Der Fahrer konnte keine in Deutschland gültige Fahrerlaubnis vorweisen und händigte lediglich einen britischen Führerschein aus. Er lebt seit mehreren Jahren in Deutschland, die Umschreibung in eine deutsche Fahrerlaubnis ist nicht erfolgt. Während der Kontrolle fielen starke alkoholbedingte Ausfallerscheinungen auf. Ein Atemalkoholtest ergab 1,27 Promille. Der Fahrer wurde zur Polizeidienststelle verbracht, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr und Fahrens ohne Fahrerlaubnis wurde eingeleitet.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell