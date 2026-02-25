Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Verkehrsdienst zieht überladenes und verkehrsunsicheres Gespann aus dem Verkehr -#polsiwi

Kreuztal (ots)

Am Montagabend (23. Februar) ist einer Polizeistreife des Verkehrsdienstes im Bereich der Hagener Straße ein Gespann ins Auge, welches auf einem Anhänger einen abgemeldeten PKW transportierte. Augenscheinlich war dieser Anhänger überladen, daher hielten die Beamten das Gespann an. Die Kontrolle deckte im Anschluss zahlreiche Verstöße auf.

Der Anhänger war, wie eine Wägung ergab, tatsächlich um über 35% überladen. Zudem wies der Anhänger massive sicherheitsrelevante Mängel wie zahlreiche abgerissene Radmuttern, einen platten Reifen und Risse im Anhängerrahmen auf. Dazu kam ein verbogenes Bremsgestänge, so dass die Bremsen nicht mehr wirksam arbeiteten.

Die Mängel waren derart gravierend, dass eine gesicherte Fahrt zu einer Prüfstelle nicht möglich war. Daher musste der Anhänger durch ein Abschleppunternehmen geladen und zum TÜV gebracht werden.

Die dortige Überprüfung bestätigte die Einschätzung der Polizei und der Anhänger wurde aus dem Verkehr gezogen.

Außerdem ergab die Kontrolle des 37-jährigen Fahrers, dass dieser nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war.

Den Fahrer erwartet neben der Strafanzeige wegen der fehlenden Fahrerlaubnis mehrere Ordnungswidrigkeitenanzeigen.

