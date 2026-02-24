Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: 41-Jähriger randaliert und begeht zahlreiche Sachbeschädigungen - Polizei nimmt ihn in Gewahrsam #polsiwi

Siegen (ots)

Am frühen Montagabend (23.02.2026) ist es zu einem Polizeieinsatz in der Heeserstraße gekommen, da aufmerksame Passanten die Polizei über einen Randalierer informierten.

Ersten Erkenntnissen nach beschädigte ein 41-jähriger Mann zwischen 17:10 Uhr und 18:20 Uhr drei Fahrzeuge und eine Mauer. Außerdem schmiss er Absperrmaterial in die Sieg.

Bei Eintreffen der Beamten zeigte sich der 41-Jährige völlig uneinsichtig. Er schrie herum und war trotz Aufforderungen seitens der Polizisten, sich zu beruhigen, unbeeindruckt. Der Randalierer leistete im weiteren Verlauf Widerstand. Die Beamten nahmen ihn in Gewahrsam, um die Begehung weiterer Straftaten zu verhindern.

Den 41-Jährigen erwarten nun mehrere Strafanzeigen. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen bereits aufgenommen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein, übermittelt durch news aktuell