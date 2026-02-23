PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Diebe haben es auf Fallrohre der Kirche abgesehen -#polsiwi

Siegen-Geisweid (ots)

Kupferdiebe haben es auf die Fallrohre einer Kirche in der Straße "An der Talkirche" abgesehen.

In der Nacht von Samstag (21. Februar) auf den Sonntag hatten ein oder mehrere Täter versucht, die Fallrohre an der Kirche abzureißen und zu entwenden. Ein Fallrohr konnten die Diebe vollständig lösen und klauten es anschließend. Das fehlende Stück hatte eine Länge von ca. 5 Metern. Vermutlich dürften die Täter ein Fahrzeug zum Abtransport benutzt haben.

Die Kriminalpolizei bittet nun Zeugen, sich unter der Rufnummer 02732/909-0 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 0271 - 7099 1222
E-Mail: pressestelle.siegen-wittgenstein@polizei.nrw.de
https://siegen-wittgenstein.polizei.nrw/

