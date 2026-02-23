PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Sachbeschädigung durch Farbschmierereien - Polizei sucht Zeugen -#polsiwi

Siegen (ots)

In der Nacht von Freitag (20. Februar) auf Samstag ist es im Siegener Stadtgebiet zu einer Reihe von Graffitidelikten gekommen.

In der Vergangenheit war es in diesem Bereich eigentlich ruhiger geworden. So sanken im Siegener Innenstadtbereich die Graffitidelikte auf Straßen, Wegen und Plätzen im letzten Jahr um mehr als 40 % (2024 waren es 41 Delikte, 2025 nur noch 24 Delikte).

Nun schlug offenbar in der Nacht ein und der selbe Täter nach bisherigen Kenntnissen über 15 Mal zu. In den Straßen "Leimbachstraße", "Mörickestraße", "In der Winchenbach", "Uhlandstraße, "Unterm Klingelschacht" und auf der Koblenzer Straße verunzierte der Täter Garagentore, Fahrzeuge, und sonstige Fassaden und Flächen. Dabei verwendete er insbesondere blaue, schwarze und lila Sprühfarbe. Als Objekt sprühte er in allen Fällen den Graffiti-Tag (= minimalistische, stilisierte Signatur oder das Pseudonym eines Graffiti-Sprayers) "STIKZ". Da es sich immer um den gleichen Graffiti-Tag handelt und das Schriftbild ebenfalls gleich ist, vermutet die Polizei, dass es sich in den Fällen um ein und denselben Täter handeln könnte.

Die Kriminalpolizei hat umgehend die Ermittlungen aufgenommen. Die Sachbearbeitung bittet Zeugen, die Hinweise geben können oder denen etwas Verdächtiges aufgefallen ist, unter der Telefonnummer 0271/7099-0 zu melden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein, übermittelt durch news aktuell

