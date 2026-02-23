PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-SI: Einbrecher in Neunkirchen und Wilnsdorf unterwegs -#polsiwi

Neunkirchen/Wilnsdorf (ots)

Am Wochenende ist es zu mehreren Einbrüchen beziehungsweise Einbruchversuchen im Raum Neunkirchen und Wilnsdorf gekommen.

In der Neunkirchener Bahnhofstraße gelangten ein oder mehrere unbekannte Täter zwischen Freitag (20. Februar, 18:20 Uhr) und Sonntag (22.Februar, 17:05 Uhr) gewaltsam in ein Geschäft für Hörakustik. Im Verkaufsraum durchwühlte man mehrere Schränke und erbeutete letztlich Bargeld.

In der Zeit zwischen Samstagnachmittag (21. Februar) und dem Sonntagabend versuchten Täter außerdem in ein Schuhgeschäft in der Neunkirchener Straße "Rathausplatz" einzusteigen. Hier gelang es den Tätern offenbar nicht, die Geschäftstür gewaltsam zu öffnen.

In Wilnsdorf waren ebenfalls ein oder mehrere Einbrecher unterwegs. Hier versuchte man in der Rathausstraße in eine Werkstatt einzudringen. Auch dies misslang den Tätern offensichtlich. Die Tatzeit dieses Einbruchversuches dürfte zwischen Freitagmittag und Samstagmorgen gelegen haben.

Die Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen. Hinweise werden unter der Rufnummer 0271 / 7099-0 entgegengenommen.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 0271 - 7099 1222
E-Mail: pressestelle.siegen-wittgenstein@polizei.nrw.de
https://siegen-wittgenstein.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein, übermittelt durch news aktuell

