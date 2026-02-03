Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Körperverletzung an Kreuzung - Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots)

Am Montag (02.02.2026), gegen 8:40 Uhr, war ein 48-jähriger Autofahrer auf der Mundenheimer Straße in Richtung Yorkstraße unterwegs. An der Kreuzung zur Rottstraße musste er verkehrsbedingt anhalten, als der Fahrer eines hinter ihm haltenden weißen Opels ausstieg und gegen seine Scheibe schlug. Als der 48-Jährige die Scheibe runterließ, schlug der Mann ihm ins Gesicht. Daraufhin stieg der Geschädigte aus und wurde erneut durch den Mann geschlagen. Im Anschluss flüchtete der Angreifer von der Örtlichkeit. Er wurde als circa 40 bis 50 Jahre alt, circa 1,85 Meter groß, korpulent und mit schwarzem kurzem Haar und schwarzem Bart beschrieben.

Wer hat die Tat beobachtet und kann Hinweise auf den Täter geben? Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963- 24150 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de .

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell