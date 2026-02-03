Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Motorroller gestohlen - Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots)

Zwischen Mittwoch (28.01.2026) und Montag (02.02.2026) entwendeten Unbekannte einen in der Fritz-Lederle-Straße abgestellten Motorroller. Am Montagmittag wurde der stark beschädigte Roller in der Friedrichstraße aufgefunden.

Wer hat die Tat beobachtet und kann Hinweise auf die Täter geben? Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Telefonnummer 0621 963- 24250 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de .

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell