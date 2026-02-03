Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Einbruch in Wohnhaus - Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots)

Am Montag (02.02.2026), zwischen 18:45 und 20:35 Uhr, brachen Unbekannte in ein Reihenhaus im Sachsenweg in Limburgerhof ein und entwendeten Schmuck und Bargeld.

Wer hat die Tat beobachtet und kann Hinweise auf die Täter geben? Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621 963- 23312 oder per E-Mail KDLudwigshafen.KI3.K31@polizei.rlp.de entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell