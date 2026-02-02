POL-PPRP: Versuchter Einbruch in Mehrfamilienhaus - Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots) - Ein bislang Unbekannter zerstach am Samstagabend (31.01.2026, 21:30 Uhr) mehrere Reifen an insgesamt neun Fahrzeugen in der Schanz- und Welserstraße. Während der Tat wurde ein verdächtiger Mann beobachtet, wie er die Reifen eines Pkw zerstach. Er soll zwischen 1,75 m und 1,80 m groß gewesen sein, eine kräftige Figur gehabt haben, etwa 35 bis 40 Jahre alt gewesen sein und kurze schwarze Haare ...

