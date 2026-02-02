POL-PPRP: Versuchter Einbruch in Mehrfamilienhaus - Zeugen gesucht
Ludwigshafen (ots)
Unbekannte versuchten am Sonntag (01.02.2026) zwischen 2 und 4 Uhr in ein Mehrfamilienhaus in der Rohrlachstraße (nahe Schanzstraße) einzubrechen. Das Vorhaben misslang jedoch. Wer kann Hinweise zur Tat geben? Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Telefonnummer 0621 963- 24250 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de .
