POL-PPRP: Polizeihund "Wuschel" im Einsatz für den guten Zweck - Polizeipuppenbühne sammelt 635 Euro für Kinderhospiz Sterntaler

Ludwigshafen/Dudenhofen (ots)

Präventionsarbeit, die Herzen öffnet: Mit einer exklusiven Aufführung des Puppenstücks "Polizeihund Wuschel" hat das Polizeipräsidium Rheinpfalz eine stolze Spendensumme von 635 Euro gesammelt. Der Erlös wurde am 2. Februar 2026 persönlich an das Kinderhospiz Sterntaler übergeben.

Bereits am 5. Januar 2026 verwandelte sich der Dienstalltag im Polizeipräsidium in eine lebendige Bühne. Rund 250 Zuschauerinnen und Zuschauer, aktive und ehemalige Mitarbeitende sowie deren Kinder und Enkel, folgten der Einladung der hauseigenen Puppenbühne. Im Mittelpunkt stand der mutige Polizeihund "Wuschel", der auf kindgerechte Weise durch eine "gefährliche Begegnung" führte. Ein weiteres Highlight wartete im Anschluss im Innenhof der Behörde. Die Polizeihundestaffel demonstrierte ihr Können und sorgte für Begeisterung bei Groß und Klein.

Im Rahmen der Veranstaltung baten die Organisatoren um freiwillige Spenden für das Kinderhospiz Sterntaler. "Die Resonanz war überwältigend. Es zeigt, dass das Teamgefühl und die soziale Verantwortung in unserem Präsidium weit über den Dienstbetrieb hinausgehen", erklärte Michael Lerch, Leiter der Zentralen Prävention.

Am 2. Februar 2026 wurde die Summe von 635 Euro offiziell an die Einrichtung in Dudenhofen übergeben. Dabei erhielten die Vertreter des Polizeipräsidiums einen umfassenden Einblick in die Arbeit des stationären Hospizes.

"Die Professionalität und die Wärme, mit der Familien hier in schweren Zeiten begleitet werden, verdienen unseren höchsten Respekt", so Lerch weiter. "Wir freuen uns sehr, dass unser kleiner 'Wuschel' dazu beitragen konnte, diese wichtige Arbeit zu unterstützen."

Das Kinderhospiz Sterntaler ist zu einem wesentlichen Teil auf Spenden angewiesen und zeigte sich dankbar für den "beherzten Einsatz" der Polizei. Die Aktion markiert ein starkes Zeichen für die Verbindung von polizeilicher Präventionsarbeit und gesellschaftlichem Engagement.

