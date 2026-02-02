PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Mensa verwüstet - Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots)

Im Zeitraum von Freitag- bis Montagmorgen (30.01.2026 6 Uhr - 02.02.2026 6:30 Uhr) drangen zweimal Unbekannte in die Mensa einer Schule in der Schlesier Straße ein. Am Freitagmorgen stahlen sie Nahrungsmittel aus der Mensa und zündeten Papier an, wodurch die Kücheneinrichtung beschädigt wurde. Bei der zweiten Tat verwüsteten sie das Innere der Schulmensa und richteten dabei Sachschaden an. Durch die Taten entstand ein Gesamtschaden von rund 4.000 Euro.

Die Polizei sucht nun Zeugen. Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963- 24150 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de .

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rheinpfalz
Katrin Trüller
Telefon: 0621 963-20022
E-Mail: pprheinpfalz.presse@polizei.rlp.de
https://s.rlp.de/86q

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell

