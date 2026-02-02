PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Mehrere Reifen zerstochen - Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots)

Ein bislang Unbekannter zerstach am Samstagabend (31.01.2026, 21:30 Uhr) mehrere Reifen an insgesamt neun Fahrzeugen in der Schanz- und Welserstraße. Während der Tat wurde ein verdächtiger Mann beobachtet, wie er die Reifen eines Pkw zerstach. Er soll zwischen 1,75 m und 1,80 m groß gewesen sein, eine kräftige Figur gehabt haben, etwa 35 bis 40 Jahre alt gewesen sein und kurze schwarze Haare sowie einen Vollbart getragen haben. Wer kann Hinweise zur Tat geben? Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Telefonnummer 0621 963- 24250 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de .

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rheinpfalz
Jan Liebel
Telefon: 0621 963-20022
E-Mail: pprheinpfalz.presse@polizei.rlp.de
https://s.rlp.de/86q

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell

