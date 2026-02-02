PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Versuchter Einbruch in Wohnhaus - Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots)

Unbekannte versuchten in ein Wohnhaus in der Haselnußstraße (nahe Raschigstraße) einzubrechen. Der versuchte Einbruch wurde am Sonntag (01.02.2026) gegen 9 Uhr festgestellt. Gegenstände wurden nicht entwendet. Wer kann Hinweise geben? Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963- 24150 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de .

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rheinpfalz
Jan Liebel
Telefon: 0621 963-20022
E-Mail: pprheinpfalz.presse@polizei.rlp.de
https://s.rlp.de/86q

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell

Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Rheinpfalz
  • 02.02.2026 – 13:48

    POL-PPRP: Einbruch in Wohnhaus - Zeugen gesucht

    Frankenthal (ots) - Unbekannte brachen am Sonntag (01.02.2026) zwischen 9:45 und 20:40 Uhr in ein Wohnhaus in der Schnurrgasse (nahe Schmiedgasse) in Frankenthal ein und entwendeten Schmuck sowie Bargeld. Wer kann Hinweise zum Einbruch geben? Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621 963- 23312 oder per E-Mail KDLudwigshafen.KI3.K31@polizei.rlp.de entgegen. Rückfragen bitte an: ...

    mehr
  • 02.02.2026 – 13:47

    POL-PPRP: Unbekannte Betrüger erbeuten über 500.000 Euro

    Kreis Südliche Weinstraße - (ots) - Ein 68-jähriger Mann aus dem Kreis Südliche Weinstraße ist Opfer eines groß angelegten Betrugs geworden. Rund 70.000 Euro verlor der Mann bereits im Jahr 2025 durch einen sogenannten "Kryptobetrug". Um die Weihnachtszeit (2025) wurde er erneut telefonisch von bislang unbekannten Tätern kontaktiert. In den Gesprächen wurde ihm glaubhaft vorgespiegelt, er könne das zuvor durch ...

    mehr
  • 01.02.2026 – 09:42

    POL-PPRP: Kellereinbrüche in Mehrparteienhaus

    Ludwigshafen - Mitte (ots) - In der Nacht von Freitag, den 30. Januar 2026, auf Samstag, den 31. Januar 2026, kam es in einem Mehrparteienhaus am Ludwigsplatz zu mehreren Einbrüchen in den dortigen Kellerabteilen. Die unbekannte Täterschaft verursachte hierbei einen Sachschaden von circa 2.000 Euro. Es wurde unter anderem Werkzeug entwendet. Haben Sie die Tat beobachtet oder können Sie Hinweise zum Täter geben? ...

    mehr
