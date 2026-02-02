POL-PPRP: Versuchter Einbruch in Wohnhaus - Zeugen gesucht
Ludwigshafen (ots)
Unbekannte versuchten in ein Wohnhaus in der Haselnußstraße (nahe Raschigstraße) einzubrechen. Der versuchte Einbruch wurde am Sonntag (01.02.2026) gegen 9 Uhr festgestellt. Gegenstände wurden nicht entwendet. Wer kann Hinweise geben? Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963- 24150 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de .
