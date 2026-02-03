POL-PPRP: Rollerfahrer bei Unfall verletzt
Ludwigshafen (ots)
Am Montag (02.02.2026), gegen 8 Uhr, war eine 31-jährige Autofahrerin auf der Straße Am Weidenschlag in Richtung Karl-Kreuter-Straße unterwegs. Auf Höhe einer Freifläche wendete die Frau ihr Fahrzeug und missachtete hierbei den Vorrang eines entgegenkommenden, 39-jährigen Motorrollerfahrers. Es kam zum Zusammenstoß, der Mann stürzte und verletzte sich. Er wurde durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Es entstand Sachschaden in Höhe von circa 4.500 Euro.
