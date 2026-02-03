PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Fahrzeuge aufgebrochen - Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots)

Vermutlich in der Nacht zum Dienstag (03.02.2026) verschafften sich Unbekannte Zutritt zu einem städtischen Gelände in der Turmstraße und entwendeten Werkzeuge aus mehreren dort abgestellten Fahrzeugen. Die genaue Schadenshöhe ist derzeit noch unbekannt.

Wer hat die Tat beobachtet und kann Hinweise auf die Täter geben? Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Telefonnummer 0621 963- 24250 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de .

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rheinpfalz
Bastian Hübner
Telefon: 0621 963-20022
E-Mail: pprheinpfalz.presse@polizei.rlp.de
https://s.rlp.de/86q

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell

