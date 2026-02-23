PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: 18-Jähriger kommt von der Fahrbahn ab und prallt gegen zwei Bäume #polsiwi

Burbach-Würgendorf (ots)

Am späten Freitagabend (20.02.2026) ist es zu einem Verkehrsunfall auf der L531 zwischen Burbach und Würgendorf gekommen, bei dem ein 18-Jähriger verletzt wurde und hoher Sachschaden entstand.

Ersten Erkenntnissen nach war der junge Mann gegen 23:15 Uhr mit seinem Renault von Würgendorf in Richtung Burbach unterwegs, als er aus bislang ungeklärter Ursache nach links von der Fahrbahn abkam. Er kollidierte mit zwei Bäumen und kam im Graben zum Stehen. Dabei verletzte sich der 18-Jährige. Ein Rettungswagen brachte ihn ins Krankenhaus. An dem Fahrzeug entstand erheblicher Sachschaden. Ersten Schätzungen nach wird dieser auf ca. 15.000 Euro geschätzt. Ein Abschlepper hat das Fahrzeug geborgen.

Ob eine zu hohe Geschwindigkeit unfallursächlich gewesen sein könnte, ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen, die das Verkehrskommissariat in Siegen aufgenommen hat.

