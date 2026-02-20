Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Unbekannte überraschen 34-Jährigen und entwenden diverse Gegenstände - #polsiwi

Siegen (ots)

Von Donnerstag auf Freitag (20.02.2026) ist ein 34-Jähriger von bislang unbekannten Tätern in seiner Wohnung in der "Oechelhaeuserstraße" überrascht worden.

Gegen 01:00 Uhr in der Nacht klingelte es bei dem 34-Jährigen an der Haustüre. Als er öffnete, standen vor ihm drei bislang unbekannte Männer. Sie drängten den 34-Jährigen in seine Wohnung und schlugen auf ihn ein. Dabei wurde der Mann leicht verletzt. In der Wohnung angelangt, durchsuchten die Täter sämtliche Schränke und Schubladen.

Ersten Ermittlungen zufolge wurden ein schwarzer Opel Astra mit Gummersbacher Kennzeichen und diverse Elektronikgeräte entwendet.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen um Hinweise unter der Rufnummer 0271 / 7099 - 0.

