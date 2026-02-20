PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Drei E-Bikes aus Keller entwendet - Polizei bittet um Hinweise -#polsiwi

Bad Laasphe (ots)

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag (19.02.2026) sind E-Bikes aus einem Einfamilienhaus in der Straße "Vor dem Fang" entwendet worden.

Ersten Erkenntnissen zufolge verschafften sich der oder die Täter gewaltsam Zutritt in die Kellerräume des Hauses und entwendeten drei E-Bikes.

Das zuständige Kriminalkommissariat hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen um Hinweise unter der Rufnummer 02751 / 909 - 0.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 0271 - 7099 1222
E-Mail: pressestelle.siegen-wittgenstein@polizei.nrw.de
https://siegen-wittgenstein.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein, übermittelt durch news aktuell

