Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: BMW landet im Bach - fünf Personen verletzt, Vierbeiner blieb unversehrt - zahlreiche Verkehrsunfälle nach Schneefall -#polsiwi

Bad Berleburg-Weidenhausen / Kreis Siegen Siegen-Wittgenstein (ots)

Auch dieser Wintertag bescherte der Polizei neben Schnee viel Arbeit aufgrund zahlreicher Verkehrsunfälle.

Bis zum frühen Nachmittag mussten die Ordnungshüter an diesem Donnerstag (19. Februar) 47 Mal zu Verkehrsunfällen ausrücken. In 18 Fällen führte unter anderem Straßenglätte zu den Karambolagen. Bei insgesamt vier dieser Verkehrsunfällen blieb es nicht nur bei Blechschäden, sondern es gab auch verletzte Personen zu beklagen.

Besonders heftig erwischte es gegen 12:55 Uhr einen BMW aus den Niederlanden auf der Bundesstraße B 480 zwischen Leimstruth und dem Bad Berleburger Ortsteil Weidenhausen. Der 48-jährige Fahrer war mit weiteren vier Fahrzeuginsassen sowie einem Hund in Richtung Bad Berleburg unterwegs, als der Pkw auf winterglatter Straße nach rechts von der Fahrbahn abkam und mit der dortigen Leitplanke kollidierte. Im Anschluss überschlug sich das Fahrzeug und landete mehrere Meter tief in der Böschung im dortigen Bachbett. Drei Fahrzeuginsassen konnten selbständig, aber jeweils leicht verletzt den BMW verlassen. Zwei weitere Personen wurden durch Kräfte der ebenfalls alarmierten Feuerwehr befreit. Die 18-jährige Mitfahrerin wurde bei dem Unfall schwerverletzt und musste mit einem Rettungshubschrauber in ein Siegener Krankenhaus geflogen werden. Der 48-jährige Fahrer wurde ebenfalls leicht verletzt und wurde ebenso wie die anderen leicht verletzten Fahrzeuginsassen mit eingesetzten Rettungswagen in ein Krankenhaus transportiert. Lediglich der Hund, der im Kofferraum saß, blieb augenscheinlich unverletzt.

Für die Dauer der Unfallaufnahme musste die B 480 voll gesperrt werden. Derzeit läuft die Fahrzeugbergung, die zwischenzeitliche halbseitig gesperrte Bundesstraße ist nun wieder vollgesperrt.

Neben diesem Verkehrsunfall wurden bei den übrigen drei witterungsbedingten Unfällen vier weitere Personen leicht und eine Person schwer verletzt.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 0271 - 7099 1222
E-Mail: pressestelle.siegen-wittgenstein@polizei.nrw.de
https://siegen-wittgenstein.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein, übermittelt durch news aktuell

