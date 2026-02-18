Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Eine Person nach Unfall in Kreisverkehr leicht verletzt - #polsiwi

Wilnsdorf (ots)

Am Dienstag (17.02.2026) ist es in Wilnsdorf zu einem Verkehrsunfall gekommen, bei dem eine Person leicht verletzt wurde.

Ein 41-Jähriger war gegen 17:15 Uhr mit einem LKW über die L722 aus Wilden in Richtung Autobahnauffahrt A45 unterwegs. Als der LKW-Fahrer in einen dortigen Kreisel fuhr, übersah er einen schwarzen Porsche. Es kam zum Zusammenstoß. Im Laufe der Ermittlungen stellte sich heraus, dass der LKW-Fahrer ohne Fahrerlaubnis unterwegs war.

Der 69-jährige Porschefahrer wurde dabei leicht verletzt und begab sich anschließend eigenständig in ein Krankenhaus.

Es entstand ein Sachschaden von rund 2700 Euro.

Den LKW-Fahrer erwarten nun zwei Anzeigen.

Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen übernommen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein, übermittelt durch news aktuell