POL-SI: Eine Person nach Unfall in Kreisverkehr leicht verletzt - #polsiwi

Am Dienstag (17.02.2026) ist es in Wilnsdorf zu einem Verkehrsunfall gekommen, bei dem eine Person leicht verletzt wurde.
Ein 41-Jähriger war gegen 17:15 Uhr mit einem LKW über die L722 aus Wilden in Richtung Autobahnauffahrt A45 unterwegs. Als der LKW-Fahrer in einen dortigen Kreisel fuhr, übersah er einen schwarzen Porsche. Es kam zum Zusammenstoß. Im Laufe der Ermittlungen stellte sich heraus, dass der LKW-Fahrer ohne Fahrerlaubnis unterwegs war.
Der 69-jährige Porschefahrer wurde dabei leicht verletzt und begab sich anschließend eigenständig in ein Krankenhaus.
Es entstand ein Sachschaden von rund 2700 Euro.
Den LKW-Fahrer erwarten nun zwei Anzeigen.
Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen übernommen.
