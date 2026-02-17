Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Polizei sucht Zeugen nach Betrug mit anschließendem Raub in Bad Laasphe - #polsiwi

Bad Laasphe (ots)

Am Montag (16.02.2026) ist es zu einem Betrug mit anschließendem Raub in Bad Laasphe gekommen.

Gegen 14:30 Uhr erhielt ein Ehepaar in der Straße "In der Grube" einen Anruf von einer angeblichen Polizeibeamtin. Diese gab an, sich aus Sicherheitsgründen den Schmuck des Ehepaares anschauen zu wollen, dazu würde sie einen Kollegen von der Kriminalpolizei vorbei schicken. Bereits wenige Minuten später erschien eine männliche Person an der Haustür und zeigte einen gefälschten Dienstausweis der Kriminalpolizei Siegen. Im Inneren des Hauses betrachtete der angebliche Polizeibeamte den Schmuck und Bargeld. Kurz darauf stand er unvermittelt auf, nahm den Schmuck sowie das Bargeld an sich und wollte das Haus verlassen. Dabei versuchte der 74-jährige Bewohner den angeblichen Polizeibeamten festzuhalten. Dieser konnte sich jedoch losreißen. Anschließend flüchtete der falsche Polizeibeamte in einem dunklen Kombi (vermutlich Volkswagen) samt Fahrer, der auf ihn etwas abgesetzt wartete.

Anschließend fuhr der dunkle Kombi in Richtung "Puderbacher Weg" davon.

Der falsche Polizeibeamte kann wie folgt beschrieben werden:

- Männlich - Ca. 175cm - Ca. Mitte 20 Jahre - Dunkelblaue Kappe - Heller Kapuzenpullover mit grüner und gelber Schrift - Beige Jacke - Dunkle Hose - Leichter Bart

Des Weiteren liegt der Polizei Bad Berleburg eine Beschreibung des Fahrers vor:

- Männlich - Ca. 30 Jahre - Dunkle kurze Haare - Oberlippenbart

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen um Hinweise unter der Rufnummer 02751 / 909 - 0.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein, übermittelt durch news aktuell