POL-SI: Polizei sucht Zeugen nach Diebstahl in Girkhausen - #polsiwi
Bad Berleburg (ots)
In der Nacht von Montag auf Dienstag (17.02.2026) ist es zu einem Diebstahl aus einer Gartenhütte in der Straße "Am Bruch" gekommen.
Zwischen 16:00 Uhr und 04:45 Uhr haben sich ein oder mehrere unbekannte Täter gewaltsam Zugang in die Gartenhütte eines Einfamilienhauses verschafft. Ersten Erkenntnissen zufolge entwendeten sie daraus mehrere E-Bikes sowie diverse Baumaschinen.
Der Gesamtschaden beläuft sich auf rund 20.000 Euro.
Die Kriminalpolizei in Bad Berleburg hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen um Hinweise unter der Rufnummer 02751 / 909 - 0.
