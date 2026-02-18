Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Polizei sucht Zeugen nach Diebstahl in Girkhausen - #polsiwi

Bad Berleburg (ots)

In der Nacht von Montag auf Dienstag (17.02.2026) ist es zu einem Diebstahl aus einer Gartenhütte in der Straße "Am Bruch" gekommen.

Zwischen 16:00 Uhr und 04:45 Uhr haben sich ein oder mehrere unbekannte Täter gewaltsam Zugang in die Gartenhütte eines Einfamilienhauses verschafft. Ersten Erkenntnissen zufolge entwendeten sie daraus mehrere E-Bikes sowie diverse Baumaschinen.

Der Gesamtschaden beläuft sich auf rund 20.000 Euro.

Die Kriminalpolizei in Bad Berleburg hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen um Hinweise unter der Rufnummer 02751 / 909 - 0.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein, übermittelt durch news aktuell