Polizeipräsidium Trier

POL-PPTR: Falschfahrer auf der A 1 gefährdet weitere Verkehrsteilnehmer

Schweich (ots)

Bezugnehmend auf unsere Presseveröffentlichung von 06.01.2026, Falschfahrer auf der A 1. Die Falschfahrerin meldete sich noch am selben Tag selbständig bei der Autobahnpolizei Schweich. Es handelt sich um eine 22-jährige Frau aus dem Landkreis Trier- Saarburg. Die polizeilichen Ermittlungen dauern an.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Trier
Polizeiautobahnstation Schweich

Telefon: 06502 91650
E-Mail: pastschweich@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pp.trier

Original-Content von: Polizeipräsidium Trier, übermittelt durch news aktuell

  • 07.01.2026 – 08:55

    POL-PPTR: Geschwindigkeitsmessungen der Polizei in der 3. Kalenderwoche

    Trier (ots) - An folgenden Standorten misst die Polizei in der 2. Kalenderwoche die Geschwindigkeit: Montag, 12. Januar: L 176, Frauenberg; B 419, Wasserliesch; B 51, Welschbillig; B50n, Zeltingen-Rachtig, L 47, Wehlen Dienstag, 13. Januar: A 64, Pfalzel; B 41, Idar-Oberstein; B 51, Bitburg; B 53, Trier-Ehrang Mittwoch, 14. Januar: B 41, Niederbrombach; Klausen; L 151, ...

    mehr
  • 06.01.2026 – 19:58

    POL-PPTR: Verkehrsunfall auf der A1, Unfallzeugen gesucht

    Esch, A1, Fahrtrichtung Koblen, Höhe Parkplatz "Rivenich" (ots) - Am 06.01.2026, gegen 17:10 Uhr, kam es auf der A1, Fahrtrichtung Koblenz, kurz hinter dem Parkplatz "Rivenich" zu einem Verkehrsunfall zwischen einem schwarzen Hyundai i30 und einem silbernen BMW 330e. Bei dem Verkehrsunfall wurde niemand verletzt. Es entstand lediglich geringer Sachschaden an beiden Fahrzeugen. Dennoch ist es, aufgrund gegensätzlicher ...

    mehr
  • 06.01.2026 – 18:05

    POL-PPTR: Brand eines Einfamilienhauses in Trier Euren

    Trier (ots) - Am heutigen Nachmittag, gegen 14:00 Uhr kam es zu einem Brand in einem Einfamilienhaus in Trier Euren. Durch die Berufsfeuerwehr Trier und die freiwilligen Feuerwehren aus Zewen, Euren, Kürenz, Olewig und Irsch konnte der Brand in einem mehrstündigen Einsatz gelöscht werden. Glücklicherweise wurde bei dem Brand niemand verletzt. Die Schadenshöhe dürfte im sechsstelligen Bereich liegen. Die Brandursache ...

    mehr
