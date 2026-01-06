PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Trier mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Trier

POL-PPTR: Verkehrsunfall auf der A1, Unfallzeugen gesucht

Esch, A1, Fahrtrichtung Koblen, Höhe Parkplatz "Rivenich" (ots)

Am 06.01.2026, gegen 17:10 Uhr, kam es auf der A1, Fahrtrichtung Koblenz, kurz hinter dem Parkplatz "Rivenich" zu einem Verkehrsunfall zwischen einem schwarzen Hyundai i30 und einem silbernen BMW 330e.

Bei dem Verkehrsunfall wurde niemand verletzt. Es entstand lediglich geringer Sachschaden an beiden Fahrzeugen.

Dennoch ist es, aufgrund gegensätzlicher Angaben der Unfallbeteiligten, bislang ungeklärt, wie es zu dem Verkehrsunfall kam.

Zeugen, die den Unfallhergang beobachtet haben, werden daher gebeten, sich mit der Polizeiautobahnstation Schweich in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Trier
Polizeiautobahnstation Schweich
Leinenhof 2
54338 Schweich

Telefon: 06502 / 9165-0
E-Mail: pastschweich@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pp.trier

Original-Content von: Polizeipräsidium Trier, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Trier mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Trier
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Trier
Alle Meldungen Alle
  • 06.01.2026 – 18:05

    POL-PPTR: Brand eines Einfamilienhauses in Trier Euren

    Trier (ots) - Am heutigen Nachmittag, gegen 14:00 Uhr kam es zu einem Brand in einem Einfamilienhaus in Trier Euren. Durch die Berufsfeuerwehr Trier und die freiwilligen Feuerwehren aus Zewen, Euren, Kürenz, Olewig und Irsch konnte der Brand in einem mehrstündigen Einsatz gelöscht werden. Glücklicherweise wurde bei dem Brand niemand verletzt. Die Schadenshöhe dürfte im sechsstelligen Bereich liegen. Die Brandursache ...

    mehr
  • 06.01.2026 – 04:06

    POL-PPTR: Zeugen gesucht: Falschfahrer auf der A1 gefährdet weiteren Verkehrsteilnehmer

    Schweich (ots) - Am 05.01.2026 wurde der Polizei um 23:54 Uhr ein Falschfahrer auf der A1 zwischen dem Autobahndreieck Moseltal und der Anschlussstelle Schweich gemeldet. Der Falschfahrer hat laut Mitteilung die linke Fahrspur der Richtungsfahrbahn Koblenz in Richtung Saarbrücken befahren. Hierbei kam es zu einer Gefährdung eines weiteren Verkehrsteilnehmers. Durch ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren