Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Tesla-Fahrer hatte es eilig - 103 km/h innerorts - #polsiwi

Burbach (ots)

Am Freitag (13.02.2026) hat die Polizei Siegen Geschwindigkeitsmessungen im Bereich der Wilnsdorfer Straße in Gilsbach durchgeführt.

Von insgesamt 733 Fahrzeugen waren 51 zu schnell unterwegs. Spitzenreiter war ein Tesla-Fahrer, der mit 103 km/h bei erlaubten 50 km/h unterwegs war.

Ihn erwartet nun ein Bußgeld in Höhe von 560 Euro, zwei Punkte und zwei Monate Fahrverbot.

Die Polizei weist darauf hin, dass sich bereits bei einer Überschreitung von 10 km/h bezogen auf 50 km/h der Anhalteweg um 14 Meter auf 54 Meter verlängert. Bei 100 km/h liegt der Anhalteweg bereits bei 130 Meter und ist damit um 90 Meter länger. Kommt es bei dieser Geschwindigkeit zu einer unerwarteten Verkehrssituation wie zum Beispiel ein plötzlich auf die Straße laufendes Kind, kann eine solche Geschwindigkeitsüberschreitung zu schlimmsten Unfallfolgen führen. Daher appelliert die Polizei, sich an die Geschwindigkeitsregelungen zu halten.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 0271 - 7099 1222
E-Mail: pressestelle.siegen-wittgenstein@polizei.nrw.de
https://siegen-wittgenstein.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein, übermittelt durch news aktuell

