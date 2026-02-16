PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Nach Wintereinbruch - 21 Verkehrsunfälle im Kreisgebiet - #polsiwi

Siegen-Wittgenstein (ots)

In der Nacht von Sonntag auf Montag (16.02.2026) hat es im Kreisgebiet mehrere Verkehrsunfälle aufgrund von Schnee und Glätte gegeben.

Zwischen 21 Uhr und 07:30 Uhr kam es insgesamt zu 21 Unfällen im Kreisgebiet. Glücklicherweise wurde nur eine Person verletzt.

Gegen 22 Uhr war ein 38-Jähriger mit einem LKW auf der B62 aus Richtung Afholderbach kommend nach Netphen unterwegs. Kurz nach dem Orteingang Eschenbach kam er aufgrund schneeglatter Fahrbahn nach rechts von der Straße ab. Dabei streifte der LKW zunächst die Außenwand eines angrenzenden Bürgerhauses, bevor er frontal mit der gegenüberliegenden Leitplanke kollidierte und schließlich zum Stillstand kam.

Bei dem Unfall entstand ein Sachschaden von rund 80.000 Euro.

Der 38-Jährige wurde schwer verletzt mittels Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

Die zuständigen Verkehrskommissariate haben die Ermittlungen übernommen.

