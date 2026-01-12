Feuerwehr der Stadt Arnsberg

FW-AR: Westnetz spendet 183 Euro an Jugendfeuerwehr Arnsberg - Unterstützung für Städtetour nach Stuttgart 2026

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Arnsberg (ots)

Am 08. Januar 2026 übergab Frau Gerke, Westnetz Regionale Öffentlichkeitsarbeit, eine Spende in Höhe von 183 Euro an den Stadtjugendfeuerwehrwart Christian Karla. Der Betrag stammt aus dem Erlös der Tombola bei der Weihnachtsfeier des Arnsberger Westnetz-Standorts. Die Jugendfeuerwehr Arnsberg leistet nicht nur einen wichtigen Beitrag zur Sicherheit in unserer Region, sondern bietet Jugendlichen auch wertvolle Erfahrungen. Alle zwei Jahre organisiert sie eine Städtetour in den Herbstferien, um jungen Menschen neue Horizonte zu eröffnen. Für das Jahr 2026 ist eine Reise nach Stuttgart vom 16. bis 19. Oktober geplant. Rund 100 Jugendliche und 20 Ausbilder werden daran teilnehmen.

"Die Jugendfeuerwehr ist mehr als ein Hobby. Sie ist eine praxisnahe Schule für Sicherheit, Technik und Teamarbeit. Hier lernen junge Menschen, wie man im Ernstfall richtig handelt, Verantwortung übernimmt und gemeinsam Lösungen findet. Daher freue ich mich sehr, dass wir durch die Spende unserem Ziel der Städtetour ein Stück weit näherkommen", erklärte Sebastian Kortz, Mitarbeiter bei Westnetz und Ausbilder der Jugendfeuerwehr Arnsberg. Die Förderung der Jugend passt perfekt zum Unternehmensleitbild von Westnetz: Jugend fördern. Ein herzliches Dankeschön gilt allen Kolleginnen und Kollegen, die durch den Kauf von Losen diesen Erfolg möglich gemacht haben.

Original-Content von: Feuerwehr der Stadt Arnsberg, übermittelt durch news aktuell