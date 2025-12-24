Feuerwehr der Stadt Arnsberg

FW-AR: Wohnung durch Brand an Heiligabend nicht mehr bewohnbar

Arnsberg (ots)

Am Mittag des 24. Dezember kam es im Neheimer Stadtteil Bergheim zu einem Brandereignis in einer Doppelhaushälfte an der Straße In der Heide. Anwohner alar-mierten die Feuerwehr aufgrund einer unklaren Rauchentwicklung aus dem Gebäude.

Beim Eintreffen der Neheimer Hauptwache drang bereits Rauch aus einem geöffneten Kellerfenster. Über dieses Fenster konnte umgehend eine erste Brandbekämpfung eingeleitet werden. Ein unter schwerem Atemschutz eingesetzter Trupp verschaffte sich anschließend Zugang zum Brandraum und stellte dort einen brennenden Wäsche-trockner fest. Das Gerät wurde abgelöscht, im späteren Verlauf ins Freie verbracht und angrenzende Bereiche wurden kontrolliert.

Aufgrund der starken Hitzeentwicklung musste angrenzende Holzvertäfelung demon-tiert und ins Freie verbracht werden. Insgesamt waren drei Trupps unter schwerem Atemschutz im Gebäude im Einsatz. Zur Entrauchung des betroffenen Gebäudeteils wurde ein Lüfter in Stellung gebracht und der Brandrauch über geschaffene Abluftöff-nungen aus dem Gebäude gedrückt.

Durch den Brand ist die betroffene Doppelhaushälfte derzeit nicht mehr bewohnbar. Der hinzugezogene Energieversorger trennte das Gebäude vorsorglich von der Strom-versorgung. Zudem wurden die Technischen Dienste der Stadt Arnsberg zur Einsatz-stelle gerufen, da aufgrund der winterlichen Temperaturen Löschwasser auf der Straße zu gefrieren begann.

Nach über einer Stunde konnten die rund 40 Einsatzkräfte die Einsatzstelle verlassen.

