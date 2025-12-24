FW-AR: Neuer Fachausschussvorsitzender bedankt sich bei der Feuerwehr und wünscht frohe Weihnachten

Feuerwehr der Stadt Arnsberg

Neuer Fachausschussvorsitzender bedankt sich bei der Feuerwehr und wünscht frohe Weihnachten

Arnsberg

Mittwoch, 24. Dezember 2025 - Das Jahr 2025 neigt sich dem Ende zu, und die Weihnachtszeit lädt dazu ein, innezuhalten, zurückzublicken und Danke zu sagen.

Im Rahmen des Dankes besuchte der neue Fachausschussvorsitzende für Sicherheit, Ordnung und allgemeine Bürgerdienste, Michael Peters, gemeinsam mit Fraktionsvorsitzender der CDU Richard Eickel die Feuerwachen in Neheim und Arnsberg, um persönlich deren Wertschätzung auszudrücken und den Einsatzkräften ein frohes Fest zu wünschen. Ein Jahr, das erneut gezeigt hat, wie wichtig Zusammenhalt, Vertrauen und Verlässlichkeit sind. "Unsere Feuerwehr war auch in diesem Jahr rund um die Uhr für die Menschen in unserer Stadt da - mit Herz, Kompetenz und großem Engagement", betont Michael Peters. Auch Richard Eickel, Fraktionsvorsitzender der CDU, würdigt die Arbeit der Einsatzkräfte. Die Wehrführung mit Sascha Ricke und Kai Spiegel hebt hervor, dass die hauptamtlichen und ehrenamtlichen Kräfte gemeinsam dafür sorgen, dass Hilfe dann ankommt, wenn sie gebraucht wird. Oft unbemerkt, im Hintergrund, aber immer mit voller Verantwortung.

Neben zahlreichen Einsätzen prägten auch Ausbildung, Fort- und Weiterbildung, Übungen sowie die Pflege und Wartung von Fahrzeugen und Geräten das Feuerwehrjahr. Hinzu kamen organisatorische Aufgaben, Brandsicherheitswachen und die Begleitung vieler Veranstaltungen in den Stadtteilen - als verlässlicher Teil unserer Gemeinschaft. Ein besonderes Highlight: Seit dem 24. Dezember 2025 ist die neue Internetseite der Feuerwehr Arnsberg online unter https://www.arnsberg.de/feuerwehr. Viele Stunden Arbeit stecken in diesem Projekt - dafür ein herzliches Dankeschön!

Michael Peters, Richard Eickel sowie die Wehrführung Sascha Ricke und Kai Spiegel wünschen allen Einsatzkräften und Bürgerinnen und Bürgern ein frohes und gesundes Weihnachtsfest, sowie einen guten Start ins Jahr 2026.

