Feuerwehr der Stadt Arnsberg

FW-AR: Umfangreiche TH-Übung des Löschzugs Hüsten auf dem Gelände der Firma Deimann

Arnsberg (ots)

Der Löschzug Hüsten der Feuerwehr Arnsberg führte am Mittwochabend eine umfangreiche Übung zur technischen Hilfeleistung auf dem Gelände der Firma Deimann in Hüsten durch. Ziel der Ausbildung war es, die Zusammenarbeit der Einsatzkräfte zu stärken und verschiedene Einsatzszenarien unter realitätsnahen Bedingungen zu trainieren.

Im Mittelpunkt standen Maßnahmen zur Befreiung eingeklemmter Personen aus verunfallten Fahrzeugen sowie der sichere Umgang mit hydraulischem Rettungsgerät. Zudem wurden Abläufe zur Verkehrsabsicherung, Beleuchtung der Einsatzstelle geübt.

Die Firma Deimann unterstützte den Löschzug Hüsten, indem sie ihr Betriebsgelände für die Übung zur Verfügung stellte. Durch solche praxisnahen Trainings bereitet sich die Feuerwehr bestmöglich auf echte Einsatzlagen vor und stellt sicher, auch in komplexen Situationen schnell und professionell helfen zu können.

