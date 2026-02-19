PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Unbekannte Täter entwenden Fallrohre - Polizei bittet um Hinweise - #polsiwi

Weidenau (ots)

Von Dienstag auf Mittwoch (18.02.2026) sind Fallrohre aus Kupfer in der Straße "Schneppenkauten" und der "Weidenauer Straße" entwendet worden.

Die Rohre wurden bisherigen Erkenntnissen zufolge von Dachrinnen abgerissen und anschließend mitgenommen. Die Tatzeit kann auf 18:00 Uhr bis 16:30 Uhr am Folgetag eingegrenzt werden.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen um Hinweise unter der Rufnummer 0271 / 7099 - 0.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 0271 - 7099 1222
E-Mail: pressestelle.siegen-wittgenstein@polizei.nrw.de
https://siegen-wittgenstein.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein
Alle Meldungen Alle
  • 18.02.2026 – 13:50

    POL-SI: Eine Person nach Unfall in Kreisverkehr leicht verletzt - #polsiwi

    Wilnsdorf (ots) - Am Dienstag (17.02.2026) ist es in Wilnsdorf zu einem Verkehrsunfall gekommen, bei dem eine Person leicht verletzt wurde. Ein 41-Jähriger war gegen 17:15 Uhr mit einem LKW über die L722 aus Wilden in Richtung Autobahnauffahrt A45 unterwegs. Als der LKW-Fahrer in einen dortigen Kreisel fuhr, übersah er einen schwarzen Porsche. Es kam zum ...

    mehr
  • 18.02.2026 – 13:48

    POL-SI: Polizei sucht Zeugen nach Diebstahl in Girkhausen - #polsiwi

    Bad Berleburg (ots) - In der Nacht von Montag auf Dienstag (17.02.2026) ist es zu einem Diebstahl aus einer Gartenhütte in der Straße "Am Bruch" gekommen. Zwischen 16:00 Uhr und 04:45 Uhr haben sich ein oder mehrere unbekannte Täter gewaltsam Zugang in die Gartenhütte eines Einfamilienhauses verschafft. Ersten Erkenntnissen zufolge entwendeten sie daraus mehrere E-Bikes sowie diverse Baumaschinen. Der Gesamtschaden ...

    mehr
  • 17.02.2026 – 14:25

    POL-SI: Tesla-Fahrer hatte es eilig - 103 km/h innerorts - #polsiwi

    Burbach (ots) - Am Freitag (13.02.2026) hat die Polizei Siegen Geschwindigkeitsmessungen im Bereich der Wilnsdorfer Straße in Gilsbach durchgeführt. Von insgesamt 733 Fahrzeugen waren 51 zu schnell unterwegs. Spitzenreiter war ein Tesla-Fahrer, der mit 103 km/h bei erlaubten 50 km/h unterwegs war. Ihn erwartet nun ein Bußgeld in Höhe von 560 Euro, zwei Punkte und ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren