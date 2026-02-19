Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Unbekannte Täter entwenden Fallrohre - Polizei bittet um Hinweise - #polsiwi

Weidenau (ots)

Von Dienstag auf Mittwoch (18.02.2026) sind Fallrohre aus Kupfer in der Straße "Schneppenkauten" und der "Weidenauer Straße" entwendet worden.

Die Rohre wurden bisherigen Erkenntnissen zufolge von Dachrinnen abgerissen und anschließend mitgenommen. Die Tatzeit kann auf 18:00 Uhr bis 16:30 Uhr am Folgetag eingegrenzt werden.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen um Hinweise unter der Rufnummer 0271 / 7099 - 0.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein, übermittelt durch news aktuell