POL-PDNW: Trickdiebstahl

Neustadt/Weinstraße (ots)

Am 22.01.2026 gegen 12:00 Uhr kam es zum Trickdiebstahl auf dem Bahnhofsvorplatz. Ein unbekannter Täter sprach den 80-jährigen Geschädigten, unter dem Vorwand Münzgeld für den Parkscheinautomaten zu benötigen, an. Als der Senior seinen Geldbeutel öffnete und dadurch abgelenkt war, entwendete der Unbekannte Scheingeld in unbekannter Höhe aus dem Geldbeutel.

Zeugenhinweise nimmt die Polizei Neustadt/W. unter 06321 854-0 oder per Mail an pineustadt@polizei.rlp.de entgegen.

Trickdiebe sind erfinderisch und schauspielerisch begabt. Seien Sie deshalb immer misstrauisch, wenn Sie von Fremden angesprochen werden. Verhindern Sie den Zugriff auf Ihre Wertsachen und halten Sie Abstand. Wenn Ihnen eine Situation verdächtig vorkommt oder Sie sich unwohl fühlen, beenden Sie das Gespräch und gehen Sie weg. Rufen Sie die Polizei, unter der 110 wenn Sie bedrängt werden oder sich in einer Gefahr befinden. Nähere Informationen zum Thema sowie die Tricks der Täter erfahren sie unter www.polizei-beratung.de

